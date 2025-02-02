Attila Szalai: "Fenerbahçe'deyken konuştuk"

Standard Liege'nin Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, kulüpteki ilk maçına çıkmasının ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Attila Szalai: 'Fenerbahçe'deyken konuştuk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2025 14:44
Standard Liege'nin devre arası transfer döneminde Hoffenheim'dan kiraladığı Attila Szalai, 26 Ocak'ta oynanan Dender maçının son 5 dakikasında süre buldu ve yeni takımındaki ilk maçına çıktı.

Macar savunma oyuncusu, Dender karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Hoffenheim'da sezonun ilk yarısında hiç forma giymeyen Szalai, yaptığı açıklamada, "Benim için zor bir dönemdi. Oynamadığım için sıkı antrenman için çok zamanım vardı. Ekstra antrenmanlar yaptım." ifadelerini kullandı.

Standard Liege'nin eski futbolcusu Michy Batshuayi ile Fenerbahçe'de birlikte forma giyen Szalai, Belçikalı futbolcuyla Standard Liege hakkında konuşup konuşmadığına yönelik soruya, "Son zamanlarda Michy ile Standard hakkında konuşmadık ama Fenerbahçe'deyken konuşmuştuk. Michy, müthiş bir adam. (Gülerek) Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Ona birkaç asist de yaptım. Kulüp hakkında sadece olumlu geri dönüşler aldım." sözlerini sarf etti.

27 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Oyun tarzımın Standard'ın DNA'sına uyduğunu düşünüyorum. Savaşmayı ve takım için her şeyimi vermeyi seviyorum. Burada antrenmanların yoğun olduğunu fark ettim ama buna alıştım ve kendi seviyeme dönmek bana iyi gelecektir." dedi.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery