Atletizmde hedef Tokyo'dan sonra Los Angeles

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlarda başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.Karadağ, Uluslararası Edirne Maratonu dolayısıyla geldiği kentte AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan okul sporları kapsamında binlerce gencin altyapıdan yetiştiğini belirten Karadağ, "Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcularımız, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 13-21 Eylül 2025'te düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazır. Şampiyonaya en üst seviyedeki atletlerimizle katılacağız.'' dedi.Ahmet Karadağ, milli sporcuların Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.Karadağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün önem verdiği ve yakından takip ettiği olimpiyat çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.Olimpiyatlar için Dünya Şampiyonası'ndan sonra yoğun bir çalışma sürecine gireceklerini anlatan Karadağ,diye konuştu.Atletizmde "siyahi atletler başarılıdır" algısının değiştiğine değinen Ahmet Karadağ, şöyle devam etti:"Bu yıl 2 milyon 200 bin öğrenciyi tarayarak 10-14 yaş arasında en başarılı ve en hızlı 80 sporcuyu seçtik. Bu sporcular arasından başarılı olanları yurt dışındaki yarışmalara göndererek vizyonlarını geliştirmeye çalıştık. Altyapıyla beraber bu çocukların genetik yapılarını da tarayıp bize iyi atlet olabilecek kişileri seçmeye çalışacağız. Bilimsel olarak ne yapılması gerekiyorsa o çocuklarla yapacağız. Bu kapsamda projelere başladık. Bu projeler Dünya Atletizm Birliği ve Avrupa Atletizm Birliği tarafından destekleniyor. Bize maddi desteğin yanı sıra antrenör, bilgi ve bilimsel destek vermeye başladılar. Bakanlığımızla bu projeyi tamamladığımızda çok başarılı atletlerimiz olacak. Olimpiyatlarda meyvelerini almaya başlayacağız."