Atletico Şampiyonlar Ligi için kazandı

İspanya La Liga'nın 36. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Elche'yi konuk etti.



Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanan maçı Atletico Madrid 2-0 kazanarak ilk 4 sıradaki yerini sağlama aldı.



Maçın 28. dakikasında Cunha Atletico Madrid'i öne geçirdi ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Atletico Madrid kalesinde şut görmezken 62. dakikada Rodrigo De Paul'ün golüyle fark ikiye çıktı ve mücadeleyi Atletico Madrid kazanmayı başardı.



Bu sonuçla Atletico Madrid 67 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için ilk 4 sırayı almayı hemen hemen garantiledi. Elche ise 39 puanda kaldı.





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