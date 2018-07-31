Atletico Madrid Vrsaljko ve Arias transferlerini açıkladı

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, iki transfer birden açıkladı. Atletrico Madrid, PSV'den'ı kadrosuna kattığını ve'nun Inter'e gönderildiğini açıkladı.Atletico'nun yaptığı açıklamada Sime Vrsaljko'nun 6,5 milyon euro kiralama bedeliyle Inter'e transfer olduğu belirtildi. Hırvat oyuncunun satın alma bedeli 17,5 milyon euro oldu.İspanyol ekibi ayrıca PSV'den Arias'ı transfer ettiğini açıkladı. Kolombiyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, İspanyol temsilcisi bu transfer için 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.