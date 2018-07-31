  •  
    RESMİ - Avrupa'da bir transfer daha geldi!..
  •  
    G.Saray'ın 1 numarası konuştu: "Gururluyum"
  •  
    "Şampiyonlar Ligi'nde istediğim 2 rakip var..."
  •  
    UEFA resmen açıkladı; "Bu sezon mutlaka..."
  •  
    G.Saray'dan çağrı var! 'Evine DÖN artık Badou'

Atletico Madrid Vrsaljko ve Arias transferlerini açıkladı

Atletico Madrid Vrsaljko'yu Inter'e kiraladığını ve PSV'den Arias'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Atletico Madrid Vrsaljko ve Arias transferlerini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2018 23:25
La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, iki transfer birden açıkladı. Atletrico Madrid, PSV'den Santiago Arias'ı kadrosuna kattığını ve Sime Vrsaljko'nun Inter'e gönderildiğini açıkladı.

Atletico'nun yaptığı açıklamada Sime Vrsaljko'nun 6,5 milyon euro kiralama bedeliyle Inter'e transfer olduğu belirtildi. Hırvat oyuncunun satın alma bedeli 17,5 milyon euro oldu.

İspanyol ekibi ayrıca PSV'den Arias'ı transfer ettiğini açıkladı. Kolombiyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, İspanyol temsilcisi bu transfer için 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için