Atletico Madrid tarihi geri dönüşle Valencia'yı yendi

La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı iki farklı geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

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Atletico Madrid tarihi geri dönüşle Valencia'yı yendi
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23 Ocak 2022 01:07
La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı konuk etti.

Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid iki farklı geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşle galibiyete uzandı.

Karşılaşmada Valencia 25. dakikada Musah ve 44. dakikada Duro'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Correa, Cunha gibi isimleri oyuna alan Diego Simeone'nin takımı La Liga'da uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. 64'de Cunha, 90+1'de Correa ve 90+3'te Hermoso ile 3-2 öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 36 puana yükseldi, Valencia ise 29 puanda kaldı.

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