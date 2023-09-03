Atletico Madrid-Sevilla maçına yağmur engeli

Atletico Madrid ile Sevilla arasında oynanacak La Liga maçı, kötü hava şartları beklentisi nedeniyle ertelendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid-Sevilla maçına yağmur engeli
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03 Eylül 2023 16:59
Son güncelleme 03 Eylül 2023 17:00
La Liga'da Atletico Madrid ile Sevilla arasında TSİ 19:30'da oynanacak karşılaşma kötü hava şartları nedeniyle ertelendi. 

İspanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, ''Devlet meteoroloji kurumu AEMET'in İspanya'nın başkentinde 12'den 18'e kadar kırmızı alarm ilan edildiğini, son yılların en büyük yağış rekorunun kırılacağını ve bu yüzden Atletico Madrid-Sevilla karşılaşmasının ertelendiğini '' açıkladı. 

Son olarak Atletico Madrid-Sevilla karşılaşmasının yeni tarih ve saatinin La Liga tarafından kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi. 

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