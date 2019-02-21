Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Juventus, Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'a takıldı. İlk yarıda gol olmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Mücadelenin 50. dakikasında Diego Costa ve 53. dakikasında Griezmann ile net fırsatlardan yararlanamayan Atletico Madrid'de Alvaro Morata 70. dakikada ağları havalandırdı.Morata'nın golü VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.Dakikalar 78'i gösterdiğinde ise Jose Gimenez çıktı ve Atletico Madrid'İ öne geçirdi. Son sözü 83. dakikada Godin söyledi ve Atletico Madrid, Juventus'u 2-0 mağlup etti.Rövanş mücadelesi 12 Mart'ta İtalya'da oynanacak.