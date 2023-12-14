UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu altıncı maçında Atletico Madrid ile Lazio karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Antoine Griezmann ile 51. dakikada Samuel Lino kaydetti.
Atletico Madrid'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte puanını 14 yapan Atletico Madrid, grubu lider tamamladı. Lazio, 10 puanda kalarak grubu ikinci noktaladı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Antoine Griezmann ile 51. dakikada Samuel Lino kaydetti.
Atletico Madrid'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte puanını 14 yapan Atletico Madrid, grubu lider tamamladı. Lazio, 10 puanda kalarak grubu ikinci noktaladı.
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