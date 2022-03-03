Atlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koşacak

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle "Dünya Kadınlar Günü Koşusu" düzenleneceğini açıkladı. Veliefendi Hipodromu'nun ev sahipliği yapacağı yarış, 5 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koşacak
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03 Mart 2022 19:57
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 5 Mart Cumartesi günü "Dünya Kadınlar Günü Koşusu" düzenleneceğini duyurdu.

TJK'den yapılan açıklamada, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek koşuda 3 yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının 2 bin metrelik sentetik pistte yarışacağı belirtildi.

Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nun, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de başlayacağı aktarıldı.

Koşu kapsamında Instagram üzerinden "#KadınlarİçinKoşuyoruz" etiketiyle hipodromda ya da at yarışı izlediği esnada fotoğrafını paylaşan kadınlar arasından seçilecek bir kişinin, 96. Gazi Koşusu'nun gerçekleştirileceği 26 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda misafir edileceği kaydedildi.

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