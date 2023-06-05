Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Kupası devam ediyor

Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Kupası, Almanya'nın Suhl kentinde devam ediyor.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonda 10 metre havalı tüfek genç kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Milli sporcu Elif Berfin Altun, sıralama müsabakasında atmış olduğu 624.5 puanla 30. sırada yer aldı.
Dünya Kupası, 7 Haziran'da trap kategorisinde gerçekleştirilecek bireysel müsabakalarla sürecek.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonda 10 metre havalı tüfek genç kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Milli sporcu Elif Berfin Altun, sıralama müsabakasında atmış olduğu 624.5 puanla 30. sırada yer aldı.
Dünya Kupası, 7 Haziran'da trap kategorisinde gerçekleştirilecek bireysel müsabakalarla sürecek.
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