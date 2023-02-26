Atiba: "Çok zor zamanlardan geçiyoruz"

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atiba: 'Çok zor zamanlardan geçiyoruz'
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26 Şubat 2023 18:39
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Antalyaspor ile oynanacak mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine değinen Atiba, "Çok fazla insan etkilendi bu depremden. Çok fazla insan hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyorum. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Benim de çok fazla tanıdığım insan var. Herkes için zor günler... Tüm ülkeye geçmiş olsun." dedi.

Desteklerin devam etmesi gerektiğini söyleyen tecrübeli isim "Futbol, bir aradan çıkıyor. Bu ara tabii ki olmalıydı. Biz de elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Uzun bir süre bu desteğe devam etmemiz gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.
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