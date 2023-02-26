Atiba: 'Çok zor zamanlardan geçiyoruz'

Desteklerin devam etmesi gerektiğini söyleyen tecrübeli isim "Futbol, bir aradan çıkıyor. Bu ara tabii ki olmalıydı. Biz de elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Uzun bir süre bu desteğe devam etmemiz gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu, Antalyaspor ile oynanacak mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine değinen Atiba,dedi.