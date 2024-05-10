Athletic Bilbao'ya Real Madrid'den transfer!

Athletic Bilbao, Real Madrid'den 19 yaşındaki on numara Cesar Palacios'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Athletic Bilbao'ya Real Madrid'den transfer!
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10 Mayıs 2024 22:19
Son güncelleme 10 Mayıs 2024 22:20
Athletic Bilbao'nun yeni sezonda Real Madrid'den istediği transfer belli oldu.

Relevo'da yer alan habere göre; Bilbao, Real Madrid Kastilya'da oynayan Cesar Palacios'u transfer etmek istiyor.

Haberde Madrid devinin genç 10 numara için 6-7 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

İspanyol ekibinin kısa süre içinde resmi adımları başlatacağı ifade edildi.

Real Madrid Kastilya'da bu sezon 40 maça çıkan Cesar, 4 gol attı ve 2 de asist yaptı.

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