Athletic Bilbao'ya Real Madrid'den transfer!

Athletic Bilbao'nun yeni sezonda Real Madrid'den istediği transfer belli oldu.



Relevo'da yer alan habere göre; Bilbao, Real Madrid Kastilya'da oynayan Cesar Palacios'u transfer etmek istiyor.



Haberde Madrid devinin genç 10 numara için 6-7 milyon euro bonservis istediği belirtildi.



İspanyol ekibinin kısa süre içinde resmi adımları başlatacağı ifade edildi.



Real Madrid Kastilya'da bu sezon 40 maça çıkan Cesar, 4 gol attı ve 2 de asist yaptı.





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