La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde Celta Vigo taraftarı önünde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. İlk yarısının berabere bittiği maçta Athletic, Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Iker Muniain ve 54. dakikada Inaki Williams kaydetti. Celta'nın golünü ise 45. dakikada Fran Beltran attı.
Celta Vigo'da milli oyuncularımızdan Emre Mor kadroda yer almazken, Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Athletic Bilbao puanını 19'a çıkarmayı başardı. Celta Vigo ise 21 puanda kaldı.
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Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Iker Muniain ve 54. dakikada Inaki Williams kaydetti. Celta'nın golünü ise 45. dakikada Fran Beltran attı.
Celta Vigo'da milli oyuncularımızdan Emre Mor kadroda yer almazken, Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Athletic Bilbao puanını 19'a çıkarmayı başardı. Celta Vigo ise 21 puanda kaldı.
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