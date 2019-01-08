  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Athletic Bilbao, Okay ve Emre Mor'u üzdü

Okay Yokuşlu'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Celta Vigo, Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Athletic Bilbao, Okay ve Emre Mor'u üzdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2019 00:56
La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde Celta Vigo taraftarı önünde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. İlk yarısının berabere bittiği maçta Athletic, Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Iker Muniain ve 54. dakikada Inaki Williams kaydetti. Celta'nın golünü ise 45. dakikada Fran Beltran attı.

Celta Vigo'da milli oyuncularımızdan Emre Mor kadroda yer almazken, Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Athletic Bilbao puanını 19'a çıkarmayı başardı. Celta Vigo ise 21 puanda kaldı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için