Athletic Bilbao, Barcelona'dan sonra Real Madrid'i de eledi

Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao, Real Madrid'i 1-0 yenerek rakibini kupanın dışına itti ve yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Athletic Bilbao, Barcelona'dan sonra Real Madrid'i de eledi
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04 Şubat 2022 01:59
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

San Mames'te oynanan karşılaşmayı Athletic Bilbao son dakika golüyle 1-0 kazanarak Real Madrid'i kupanın dışına itti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına dirençli başlayan Athletic Bilbao, 89. dakikada Alex Berenguer'in golüyle öne geçti ve sahadan da 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

Böylelikle Athletic Bilbao, Barcelona'nın ardından Real Madrid'i de kupanın dışına iterek adından söz ettirmeyi başardı.

İspanya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli olacak. Athletic Bilbao 23 kez ile Kral Kupası'nı Barcelona'nın (31) ardından en çok kazanan 2. takım olarak biliniyor.

Kral Kupası'nın diğer yarı finalistleri Valencia, Rayo Vallecano ve Real Betis oldu.

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