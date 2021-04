Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncularının hedefi ligde şampiyonluk

Ataşehir Belediyespor'un orta saha oyuncusu Nagihan Avanaş ve Tunuslu forveti Mariem Houji, 17 Nisan'da Antalya'da başlayacak Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'ni şampiyonlukla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



Nagihan Avanaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kısaltılmış olarak oynanacak sezon öncesi kendilerine güvendiklerini belirterek "Sezon uzun veya kısa olsa da kendimizden eminiz. Oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakiplerin kapasitesini biliyoruz. İyi bir gruba düştük. Hedefimiz gruptan lider çıkarak şampiyon olmak. Kendimize inanıyoruz. Ataşehir bir markadır. Her sezon başında hedefimiz sadece şampiyonluk. Buraya gelen her oyuncu, kafasında şampiyonluk hedefiyle gelir. Başka türlü de burada oynayamaz." ifadelerini kullandı.



- "Sıkıntı yaşayan birçok takım var"



Kadın futboluna ilginin artmasını istediklerini kaydeden Nagihan Avanaş, büyük takımların bu konuya el atması gerektiğini belirtti.



Çocukluğundan beri Ataşehir Belediyespor'da oynadığını aktaran Nagihan Avanaş, "Türkiye'de erkek futboluna göre kadın futboluna ilgi düşük. Büyük takımların bu işe el atması gerektiğini düşünüyorum. Ligde çok fazla emek harcayan birkaç takım var. Ataşehir, bunların başında geliyor. Çocukluğumdan beri bildiğim tek şey, Ataşehir kadın futbolunu her zaman destekler. Belediye başkanımız, hocamız kadın futbolunu devamlı zirvede tutmaya çalışıyor. Ataşehir olarak kulübümüzden yeterli desteği görüyoruz. Bizim şu an hiçbir şekilde sıkıntımız yok ama sıkıntı yaşayan birçok takım var." diye konuştu.



- "Yurt dışında oynamayı hedefliyorum"



Futbol dışında yaklaşık iki yıldır öğretmenlik yaptığını ifade eden Nagihan Avanaş, "Beden eğitimi ve spor öğretmeniyim. Futbola başlamama ağabeyim ve beden eğitimi öğretmenim vesile oldu. Ağabeyim de futbolcuydu. Beni antrenmanlarına ve maçlarına götürüyordu. Bu şekilde başladım. Daha sonra ilkokulda beden eğitimi öğretmenim gördü ve beni takıma aldı. Bir futbolcunun gelebileceği en üst seviyelere gelmek istiyorum. Türkiye çapında bunu başardığımı düşünüyorum, Ataşehir'deyim ve mutluyum. Onun dışında tabii ki yurt dışında oynamayı hedefliyorum. İnşallah ileride olur." değerlendirmesinde bulundu.



- Mariem Houji: "Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum"



Üç senedir Türkiye'de olduğunu kaydeden Ataşehir Belediyespor'un Tunuslu futbolcusu Mariem Houji ise Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ifade etti.



Türkiye'de çok mutlu olduğunu vurgulayan Mariem Houji, "Türkiye'ye 3 sene önce geldim. Ataşehir'e geldim ve burada kaldım. Üçüncü sezonuma giriyorum. Kulübümde ve Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum. Kariyerime burada devam etmeyi amaçlıyorum. Bu yüzden de Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum." şeklinde konuştu.



Hedefleri hakkında da konuşan Mariem Houji, "Pandemi koşulları sebebiyle burada kaldık ve yeni sezona hazırlandık. İnşallah güzel bir sezon geçirerek şampiyon oluruz. Grupta tanıdığımız rakipler var. İyi bir gruptayız. Bu sezon güzel şeyler başarmak istiyoruz." yorumunu yaptı.



- Lig formatı



Turkcell Kadınlar Futbol Ligi, bu sezon salgın sebebiyle Antalya'da tek devreli eleme sistemine göre oynanacak.



İlk aşamada takımlar, dörderli gruplarda karşılaşacak. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek. Bu turdan itibaren eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.



Ataşehir Belediyespor ise 17 Nisan'da başlayacak ligde B Grubu'nda Hakkarigücü Spor, Adana İdmanyurduspor ve 1207 Antalyaspor ile mücadele edecek.