Atanan hakem konuştu: 'UEFA konuyla ilgilenecektir'

PSG - Başakşehir maçına atanan Hollandalı hakem Danny Makkelie, maç sırasında yaşanan ırkçılık skandalı ile ilgili konuştu.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında 4. hakemin, Webo'ya karşı kullandığı sözler sonrası iki takım da sahayı terk etmişti.



Hollandalı hakem Makkelie; "Tüm dünyanın gözü Paris'te olacak. Yaşanan olayla ilgili bir şey söyleyemem çünkü UEFA'nın ilgilenmesi gereken bir konu. Ben ırkçılığın her türlüsüne karşıyım. Maça atanmış olmam, bana olan güveni gösteriyor." açıklamasında bulundu.



