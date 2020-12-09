Atanan hakem konuştu: "UEFA konuyla ilgilenecektir"

PSG - Başakşehir maçının yeni orta hakemi, maç sırasında yaşanan olayları değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Atanan hakem konuştu: 'UEFA konuyla ilgilenecektir'
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09 Aralık 2020 17:43
PSG - Başakşehir maçına atanan Hollandalı hakem Danny Makkelie, maç sırasında yaşanan ırkçılık skandalı ile ilgili konuştu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında 4. hakemin, Webo'ya karşı kullandığı sözler sonrası iki takım da sahayı terk etmişti. 

Hollandalı hakem Makkelie; "Tüm dünyanın gözü Paris'te olacak. Yaşanan olayla ilgili bir şey söyleyemem çünkü UEFA'nın ilgilenmesi gereken bir konu. Ben ırkçılığın her türlüsüne karşıyım. Maça atanmış olmam, bana olan güveni gösteriyor." açıklamasında bulundu.



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