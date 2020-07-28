Atalanta'nın bileği bükülmüyor, 17 oldu!

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Atalanta deplasmanda Parma ile karşı karşıya geldi. Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atalanta 2-1'lik skorla kazandı.
Parma, 43. dakikada Kulusevski'nin golüyle öne geçerken, Atalanta'ya galibiyeti getiren goller 70. dakikada Malinovski ve 85. dakikada Gomez'den geldi.
25 maçtır gol atan Atalanta, Serie A'da 68 sezon sonra 98 gol atmayı başardı.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 17 maça çıkaran Atalanta, puanını 78 yaparken, 2 maç sonra yenilen Parma 11. sırada kaldı.
Serie A'nın 38. haftasında Atalanta ikincilik yarışında Inter'i konuk edecek, Parma ise deplasmanda Lecce'ye konuk olacak.
Parma, 43. dakikada Kulusevski'nin golüyle öne geçerken, Atalanta'ya galibiyeti getiren goller 70. dakikada Malinovski ve 85. dakikada Gomez'den geldi.
25 maçtır gol atan Atalanta, Serie A'da 68 sezon sonra 98 gol atmayı başardı.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 17 maça çıkaran Atalanta, puanını 78 yaparken, 2 maç sonra yenilen Parma 11. sırada kaldı.
Serie A'nın 38. haftasında Atalanta ikincilik yarışında Inter'i konuk edecek, Parma ise deplasmanda Lecce'ye konuk olacak.