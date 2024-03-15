UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atalanta, sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi. Atalanta, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İtalyan ekibinin gollerini 46. dakikada Ademola Lookman ve 59. dakikada Gianluca Scamacca attı. Sporting'in tek golü 33. dakikada Pedro Goncalves'ten geldi.
İlk maçtaki 1-1'lik eşitlik sonrası Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Atalanta'nın çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.
İtalyan ekibinin gollerini 46. dakikada Ademola Lookman ve 59. dakikada Gianluca Scamacca attı. Sporting'in tek golü 33. dakikada Pedro Goncalves'ten geldi.
İlk maçtaki 1-1'lik eşitlik sonrası Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Atalanta'nın çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU