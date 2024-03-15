Atalanta, son 8 takım arasında!

Atalanta, Sporting'i 2-1 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atalanta, son 8 takım arasında!
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15 Mart 2024 00:52
Son güncelleme 15 Mart 2024 00:56
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atalanta, sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi. Atalanta, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İtalyan ekibinin gollerini 46. dakikada Ademola Lookman ve 59. dakikada Gianluca Scamacca attı. Sporting'in tek golü 33. dakikada Pedro Goncalves'ten geldi.

İlk maçtaki 1-1'lik eşitlik sonrası Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Atalanta'nın çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.

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