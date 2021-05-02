İtalya Serie A'nın 34. haftasında Sassuolo ile Atalanta karşı karşıya geldi. Citta del Tricolore'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Konuk ekip Atalanta, 23. dakikada kaleci Gollini'nin atılmasıyla 10 kişi kaldı. Buna karşın ilk golü bulan Robin Gosens ile 32. dakikada Atalanta oldu ve ilk yarıyı konuk ekip önde kapattı.



Sassuolo, 52. dakikada Domenico Berardi'nin penaltı golüyle öne geçti. 64. dakikada Manuel Locatelli'nin golüyle Sassuolo bir kez daha sevindi ancak bu gol VAR'dan gelen ofsayt uyarısıyla geçersiz sayıldı.



Sassuolo'da Marlon, 75. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Atalanta'nın kazandığı penaltı vuruşunu ise Luis Muriel değerlendiremedi.



Sassuolo'da forma giyen milli oyuncularımızdan Mert Müldür maça ilk 11'de başlayıp 87 dakika sahada kaldı. Kaan Ayhan ise 78. dakikada Haamed Traore'nin yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Atalanta 69 puana, Sassuolo ise 53 puana yükseldi. Atalanta, gelecek hafta Parma'ya konuk olacak. Sassuolo ise Genoa deplasmanına gidecek.



