UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Atalanta ile Marsilya karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 2-0 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman, 52. dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5'te Bilal Toure kaydetti.
Bu sonuçla birlikte toplam skorda 4-1 üstünlüğü bulunan Atalanta, Marsilya'yı eleyerek adını finale yazdırdı.
Atalanta'nın finaldeki rakibi Roma'yı eleyen Bayer Leverkusen olacak. Karşılaşma 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman, 52. dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5'te Bilal Toure kaydetti.
Bu sonuçla birlikte toplam skorda 4-1 üstünlüğü bulunan Atalanta, Marsilya'yı eleyerek adını finale yazdırdı.
Atalanta'nın finaldeki rakibi Roma'yı eleyen Bayer Leverkusen olacak. Karşılaşma 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.
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