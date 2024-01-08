Atalanta attı, Roma yakaladı!

İtalya Serie A 19. hafta maçında Roma ile Atalanta 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atalanta attı, Roma yakaladı!
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08 Ocak 2024 00:47
İtalya Serie A 19. hafta maçında Roma ile Dybala karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Teun Koopmeiners ile öne geçen Atalanta'ya Roma 39. dakikada Dybala ile karşılık verdi. Arjantinli oyuncu penaltı vuruşundan skora dengeyi getirerek ilk yarı sonucunu ilan etti. 

İkinci yarısı karşılıklı ataklar ile geçen maçta iki takım da başka gol bulamayınca maç eşitlikle sonuçlandı. 

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmaya 65. dakikada dahil oldu.

Jose Mourinho, maçın 90+4. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Roma 29, Atalanta ise 30 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Roma, Milan deplasmanına gidecek. Atalanta, sahasında Frosinone'yi ağırlayacak.

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