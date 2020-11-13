At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapılacak

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nun Ankara'da yapılacağını açıkladı.

Haber; AA
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At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapılacak
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13 Kasım 2020 16:17
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nun cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 3 ve üzeri yaşlı safkan Arap atlarının yarışacağı Cumhuriyet Koşusu ile 3 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının mücadele vereceği Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 75.Yıl Ankara Hipodromu ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu saat 16.30'da, Cumhuriyet Koşusu ise saat 17.00'de başlayacak.



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