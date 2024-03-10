Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan etabı tamamlandı

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan etabı sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan etabı tamamlandı
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10 Mart 2024 16:25
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan etabı tamamlandı.

Başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi; Adem Asil, Ferhat Arıcan, Adem Önder, Mert Efe Kılıçer ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil etti.

Milli sporcular, finale kalma başarısı gösteremezken, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın son etabı, 17-20 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.

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