Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan etabı tamamlandı.
Başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi; Adem Asil, Ferhat Arıcan, Adem Önder, Mert Efe Kılıçer ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil etti.
Milli sporcular, finale kalma başarısı gösteremezken, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın son etabı, 17-20 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.
Başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi; Adem Asil, Ferhat Arıcan, Adem Önder, Mert Efe Kılıçer ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil etti.
Milli sporcular, finale kalma başarısı gösteremezken, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın son etabı, 17-20 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.
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