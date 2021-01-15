Arteta'dan Mesut cevabı; 'Daha bitmedi'

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in alacaklarını istemesi ve Türkiye'ye gitmek üzere olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. 8 milyon euroluk bir alacağı olan Mesut Özil, Arsenal ile bu konuyu görüşüyor.Arteta, Mesut'un durumunun sorulması üzerine, "Mesut ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Edu ve yöneticiler görüşüyor ama henüz somut bir durum yok" dediPremier Lig'deki son maçında Crystal Palace ile 0-0 berabere kalan Arsenal, 24 puanla 11. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, 'Mesut, Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın' demişti.