Artem Dovbyk için Trabzonspor'a mesaj

Ukrayna futbolunun son dönem yetiştirdiği en önemli golcülerden birisi olan Dniprolu Artem Dovbyk, Trabzonspor'un bir numaralı forvet adayı.



Sezon başında da gündeme gelen 25 yaşındaki yıldız için yönetim bu kez çok ısrarcı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dovbyk, Dnipro'nun yeni teklifini kabul etmedi.



Bunun üzerine Ukrayna kulübü, Trabzonspor'a, "Dovbyk'i hala istiyor musunuz. Gelin görüşelim" şeklinde haber gönderdi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği gol makinesi için yakın bir zamanda resmi temasların başlaması bekleniyor.



Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüken Dovbyk'in ayrılmak istemesi bordo-mavili yöneticilerin elini güçlendiriyor.





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