UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Arsenal, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Emirates'teki maçı Arsenal 1-0 kazandı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 29. dakikada Dmytro Riznyk kendi kalesine attı.
Arsenal'de Leandro Trossard, 77'de bir penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Arsenal, Devler Ligi'nde 7 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk, 1 puanda kaldı.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Inter deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 29. dakikada Dmytro Riznyk kendi kalesine attı.
Arsenal'de Leandro Trossard, 77'de bir penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Arsenal, Devler Ligi'nde 7 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk, 1 puanda kaldı.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Inter deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, Young Boys ile karşı karşıya gelecek.