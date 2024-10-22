UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Arsenal, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Emirates'teki maçı Arsenal 1-0 kazandı.



İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 29. dakikada Dmytro Riznyk kendi kalesine attı.



Arsenal'de Leandro Trossard, 77'de bir penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Arsenal, Devler Ligi'nde 7 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk, 1 puanda kaldı.



Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Inter deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, Young Boys ile karşı karşıya gelecek.



