Arsenal, sahasında kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, sahaında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal, sahasında kazandı!
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22 Ekim 2024 23:58
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Arsenal, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Emirates'teki maçı Arsenal 1-0 kazandı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 29. dakikada Dmytro Riznyk kendi kalesine attı.

Arsenal'de Leandro Trossard, 77'de bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Arsenal, Devler Ligi'nde 7 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk, 1 puanda kaldı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Inter deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

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