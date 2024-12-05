Arsenal, dev maçta MANU'yu devirdi!

Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, sahasında Manchester United ile karşılaştı. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 2-0 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Timber, 73. dakikada Saliba kaydetti.



Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini aldı. Arteta'nın öğrencileri ise üst üste 3. galibiyetini elde etti.



Bu sonuçla Arsenal puanını 28 yaptı ve puan kaybeden lider Liverpool ile arasındaki farkı 7'ye indirdi. MANU ise 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Fulham ile karşılaşacak. Manchester United ise Nottingham'ı ağırlayacak.



