Arsenal'den 60 milyonluk harekat

Son oynadığı Manchester City maçıyla Premier Lig'de şampiyonluk yarışında yara alan Arsenal bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.



60 MİLYONLUK HAREKAT



İngiliz basınında çıkan haberlere göre Arsenal, bu sezon Real Sociedad formasıyla iyi bir performans gösteren Martin Zubimendi için harekete geçti.



Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 25 yaşındaki İspanyol oyuncu için, Arsenal'in bu maddeyi ödemesi bekleniyor.



Arsenal'in yanı sıra Bayern Münih'in de, Zubimendi ile ilgilendiği ve yaz transfer sezonunda büyük bir çekişme olacağı da söylendi.



43 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Real Sociedad ile 43 resmi maça çıkan Martin Zubimendi bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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