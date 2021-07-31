Arsenal'den 56,8 milyon euroluk transfer

Arsenal, yeni sezon öncesinde 56,8 milyon euro gibi önemli bir bonservis karşılığında kadrosuna takviye yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
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Arsenal'den 56,8 milyon euroluk transfer
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30 Temmuz 2021 18:28
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İngiliz savunma oyuncusu Ben White'ı kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Brighton forması giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan White için başkent temsilcisinin kasasından 58,6 milyon euro bonservis bedeli çıktığı basına yansıdı.

Arsenal, yaz transfer döneminde Benfica'dan Nuno Tavares ve Anderlecht'ten Albert Sambi Lokonga'yı renklerine bağlamıştı.


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