Arsenal'den 3'te 3!

Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Bournemouth'u 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'den 3'te 3!
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20 Ağustos 2022 21:28
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Bournemouth deplasmanına konuk oldu.

Arsenal, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, ligde 3'te 3 yaptı.

Mikel Arteta'nın takımına galibiyeti getiren golleri; 5 ve 11. dakikalarda Martin Odegaard ile 54. dakikada William Saliba kaydetti.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 9 puana ulaştı. Bournemouth 3 puanda kaldı.

Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, ligin yeni ekiplerinden Fulham'ı ağırlayacak. Bournemouth, Liverpool deplasmanına gidecek.

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