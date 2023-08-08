Arsenal, David Raya için sona yaklaşıyor

Arsenal, 27 yaşındaki İspanyol kaleci David Raya'nın transferi için Brentford ile anlaşma sağladı

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, David Raya için sona yaklaşıyor
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08 Ağustos 2023 20:04
Yeni sezonda kalede Aaron Ramsdale ile rekabet edebilecek bir kaleci arayan Arsenal kaleci transferinde sona yaklaştı. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arsenal, İspanyol kaleci David Raya'nın transferi için Brentford ile anlaşma sağladı.

İki takım arasında transfer için son evrakların hazırlandığı belirtilirken David Raya'nın kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi. 

Arsenal'in bu transfer için Brentford'a 23 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Brentford kalesini 39 maçta koruyan Raya kalesinde 47 gol görürken 12 karşılaşmada da gol yemedi. 

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