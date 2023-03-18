Arsenal, az maaşla çok iş yapıyor

İngiltere Premier Lig'de zirvede bulunan Arsenal'in, ligdeki ana rakiplerine oranla daha az maaş ödemesi dikkat çekti.The Sun'ın haberine göre; en yakın takipçisi Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Arsenal, Premier Lig'in en çok maaş ödeyen 6. takımı konumunda.Arsenal, oyuncularına toplamda 97 milyon 878 bin sterlin maaş öderken, takipçisi Manchester City, 182 milyon 640 bin sterlinlik bir maaş bütçesine sahip. Listenin zirvesinde ise 212 milyon 90 bin sterlin ile Chelsea bulunuyor.