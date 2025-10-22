21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

Arsenal, Atletico Madrid'i 14 dakikada yerle bir etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arsenal, konuk ettiği Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

calendar 22 Ekim 2025 00:01 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 00:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Atletico Madrid'i 14 dakikada yerle bir etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. 

Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. 

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısı adeta gol yağmuruna sahne oldu.

56 dakika gol sesi çıkmayan mücadelede Arsenal, 57'de Gabriel Magalhaes, 64'te Gabriel Martinelli, 67 ve 70'inci dakikalarda Viktor Gyökeresile bulduğu gollerle rakibini dağıttı.


Viktor Gyökeres, Arsenal adına önceki 9 maçında sadece 1 gol bulabilmişti. 

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 9 yaparak bu haftayı da namağlup kapattı. Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray'ın rakiplerinden olan Atletico Madrid, 21 Ocak günü Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılara konuk olacak.  

Arsenal ise bir sonraki maçta deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.