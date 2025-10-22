⚽⚽⚽ Arsenal coştu bir kere! 7 dakikada 3 gol!pic.twitter.com/7XXg97ah6g



— Sporx (@sporx) October 21, 2025

🔥3 dakika, 2 gol



🚀Gyökeres, 10 maç sonra 2 gol birden attı. pic.twitter.com/XraDBYEoHh



— Sporx (@sporx) October 21, 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı.Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısı adeta gol yağmuruna sahne oldu.56 dakika gol sesi çıkmayan mücadelede Arsenal, 57'de64'te, 67 ve 70'inci dakikalardaile bulduğu gollerle rakibini dağıttı.Viktor Gyökeres, Arsenal adına önceki 9 maçında sadece 1 gol bulabilmişti.Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 9 yaparak bu haftayı da namağlup kapattı. Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.Galatasaray'ın rakiplerinden olan Atletico Madrid, 21 Ocak günü Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılara konuk olacak.Arsenal ise bir sonraki maçta deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.