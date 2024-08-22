Arsenal anlaşma sağladı: 37,5 milyon euro

Arsenal'in Mikel Merino'nun transferi için Real Sociedad ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal anlaşma sağladı: 37,5 milyon euro
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22 Ağustos 2024 18:27
Son güncelleme 22 Ağustos 2024 18:32
Premier Lig'de şampiyonluk isteyen Mikel Arteta'nın takımı Arsenal, transferde harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devi, Mikel Merino'nun transferini bitirdi.

Haberde Arsenal'in Real Sociedad ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

İŞTE ÖDENECEK RAKAM

Premier Lig devinin, 28 yaşındaki orta saha için bonuslarla birlikte 37,5 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. Oyuncu ile de 2028 yılına kadar sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Sociedad'ın Newcastle'dan 12 milyon euroya kadrosuna kattığı oyuncu, İspanyol ekibinde 242 maça çıktı ve 27 gol, 30 asistlik performans sergiledi.

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