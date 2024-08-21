Arroyo: 'En iyi koç, Ergin Ataman!'

Porto Rikolu eski oyun kurucu Carlos Arroyo, Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ı överek, kendisinin birlikte çalıştığı en iyi koç olduğunu söyledi.



20 yılı aşkın kariyeri boyunca birçok farklı koçla çalışan Arroyo, EuroHoops'a verdiği röportajda Ataman'ın aralarında en iyisi olduğunu belirtti.



"Ergin Ataman aralarında en iyisi. Üç kez Euroleague'i kazandı. Öyle sihirli bir adam. Oldukça talepkar ve bu sebeple sezon boyunca hayal kırıklığına uğrayabileceğiniz anlar olabiliyor. Ama kazandığınız zaman her şeyi anlıyorsunuz. Stilini ve oyun kurucularını daha iyi olmaları için nasıl zorladığını da..."



Beşiktaş ve Galatasaray'da birlikte çalıştığı Ataman'ın başarısının sırrı olarak Arroyo, oyuncularını motive etme şekline dikkat çekti:



"Oyun kurucularını daha iyi olmaları için nasıl motive edeceğini çok iyi biliyor. Bunu Kostas (Sloukas) ve Kendrick (Nunn) ile de yapmıştı. Ona çok değer veriyorum. Ataman, takımının belirlenen plandan sapmasına izin vermeyen koçlardan biridir ama Nunn nasıl uyum sağlaması gerektiğini çözmüştü."



Arroyo ayrıca, Ataman ile son çalıştığı zamandan bu yana on yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, başarılı koçla halen iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekledi:



"Onunla hala konuşuruz ve kazandığı zamanlarda da onu tebrik ederim. Bana Avrupa'da oyunun nasıl oynandığı hakkında çok şey öğretmişti ve bir adım öteye geçmemi sağlamıştı. Kazanmanın dışında birlikte çok şey yaşadık ve ailelerimiz de oldukça yakındır. Onun adına çok mutluyum."



Arroyo, NBA'de Toronto, Denver, Utah, Detroit, Orlando, Miami ve Boston'da oynadıktan sonra 2011'de Beşiktaş'a transfer olmuş, Baskonia'da kısa bir süre kalması ve Maccabi'de geçirdiği bir sezon dışında Avrupa'da hiçbir deneyimi olmamasına rağmen ilk yılında lig şampiyonluğu yaşamıştı.





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