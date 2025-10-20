20 Ekim
Arnold, Liverpool maçıyla dönüyor

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold, Liverpool maçında tamamen hazır olacak.

calendar 20 Ekim 2025 14:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'un geri dönüş maçı belli oldu.

AS'ta yer alan habere göre, İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanacak maçta tamamen hazır hale gelecek.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım'da Liverpool'a konuk olacak.

Liverpool'dan yaz transfer döneminde Real Madrid'e imza atan 27 yaşındaki Arnold, İspanyol ekibinde 5 maçta şans bulabildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
