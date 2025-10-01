30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Arne Slot'tan Galatasaray maçı sonrası açıklama

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

calendar 01 Ekim 2025 00:42
Haber: Sporx.com
Arne Slot'tan Galatasaray maçı sonrası açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!"

Kaybetmeleri ile ilgili konuşan Arne Slot "Galatasaray gerçekten çok zor deplasman. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yine hayal kırıklığına uğradım! Futbol kazanmakla ilgilidir ama bu, cumartesi günkü maçtan farklı bir performanstı." dedi.

Oyunla ilgili ayrıca Arne Slot "Zorlu oldu. Bir oyuncu her zaman hata yapabilir, pas hatası yapabilir, başka bir hata yapabilir. Birçok kez bundan bahsettim. Birçok oyuncumuz, sezon başı kampını kaçırdı. Bu risk teşkil ediyor. Oyunculardan beklenti çok yüksek ve oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. Bazen rotasyon yapmak durumunda kalıyorum. Oyuncular çok fazla maça çıkıyor. Takımımdan çok memnunum ama 2-3 oyuncumuz sakatlandığında 15-16 oyuncumuz kalıyor geriye. Böyle olunca oyuncular sürekli oynuyor ve sakatlıklar oluyor. Böyle bir takım kadrosuyla takımı yönetmek kolay değil. Oyuncuların sezon başı kampını kaçırması bizi etkiledi." ifadelerini kullandı.


PENALTI İÇİN YORUMU

Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla ilgili görüşü sorulan Arne Slot "Ayağa müdahale yoktu. Dominik Szoboszlai, penaltıda yanlış bir şey yapmadı. Bu tür durumlarda akıllı davranamıyoruz. Rakip oyuncu darbeyi büyük bir müdahale gibi gösterdi. %20'lik bir penaltıyı, %100'lük bir penaltıya çeviriyorlar. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum" şeklinde konuştu.

ALISSON'UN DURUMU

Kaleci Alisson'un sakatlanması hakkında açıklama yapan Hollandalı teknik adam "Sakatlanarak oyundan çıkmak asla olumlu bir durum değildir. Alisson, cumartesi günü Chelsea maçında oynamayacak." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.