Arnavutluk, 'fanus' maçları için Türkiye'ye gelmeyecek

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da rakiplerinden biri olan Arnavutluk, FIBA'ya yapmış olduğu başvuruyla İstanbul'da fanus yöntemiyle gerçekleştirilecek müsabakalara katılamayacağını bildirdi.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Basketbol Federasyonu, fanusa katılma çalışmalarını gerçekleştirmiş olsa da milli takımlar da dahil olmak üzere ülkedeki tüm basketbol aktivitelerinin durdurulduğunu belirtti.



Arnavutluk Basketbol Federasyonu ayrıca ülkedeki Kovid-19 durumunun da kötüye gitmesi nedeniyle delegelerine fanusa girmeden önce yapılması gerekli olan testleri de yaptıramadığını kaydetti.



Öte yandan millilerin rakibi Arnavutluk, 4 Kasım tarihinde A Kadın Milli Takım Başantrenörü Viron Toska'yı da Kovid-19 virüsü nedeniyle kaybettiklerini açıkladı.



Bu duruma göre fanusta, Türkiye-Arnavutluk ve Arnavutluk-Litvanya mücadeleleri oynanmayacak. Bu müsabakaların akıbeti ile ilgili karar ise FIBA tarafından daha sonra alınacak.



