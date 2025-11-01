Arnavutköy'de Off-Road şenliği düzenlendi

Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen doğa tutkunları ve adrenalin severlerin buluştuğu Off-Road şenliği gerçekleşti.



Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Off-Road Şenliği, doğa ve adrenalin severleri bir araya getirdi. İmrahor'da gerçekleşen etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa ve macera tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Bu yılki organizasyonda 150 araç ve 300 sporcu parkura çıktı.



3 gün boyunca sürecek Off-Road Şenliği'nin açılışına Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun yanı sıra çok sayıda adrenalin tutkunu vatandaş katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy'ün doğal güzelliklerine dikkat çekerek, ilçenin spor ve doğa etkinliklerinde önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı. Candaroğlu, "Arnavutköy, 500 km'²lik alanı, ormanları, gölleri ve yürüyüş yollarıyla eşsiz bir coğrafyaya sahip. İlçemizde sporun her dalını desteklemeye ve bu güzelliklerin hakkını vermeye devam edeceğiz. Off-Road Şenliği de bu hedefimizin bir parçası" dedi. Konuşmasının ardından extreme parkurda açılış turunu Başkan Candaroğlu yaptı.Şenlik boyunca kamp etkinlikleri, DJ performansları, doğa yürüyüşleri ve extreme parkur mücadeleleriyle katılımcılara hem keyifli hem de adrenalin dolu anlar yaşatıldı. Off-road araçlarının zorlu parkurlardaki mücadelelerini izleyen vatandaşlar, bu anlara tanıklık etti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen off-road tutkunları, extreme parkurda sürüş yeteneklerini sergileyerek parkurları tamamladı. Etkinlikte, katılımcılar aynı zamanda ilçenin doğayla iç içe atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.31 Ekim'de başlayan Off-Road Şenliği, 2 Kasım Pazar akşamına kadar İmrahor'da devam edecek.