01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
20:00
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
17:00
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
20:00
01 Kasım
Udinese-Atalanta
17:00
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
20:30
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
18:15
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
0-06'
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
20:30
01 Kasım
N. Forest-M. United
18:00
01 Kasım
Fulham-Wolves
18:00
01 Kasım
C.Palace-Brentford
18:00
01 Kasım
Burnley-Arsenal
18:00
01 Kasım
Brighton-Leeds United
18:00
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
20:30
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
17:30
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
17:30
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
17:30
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
17:30
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
17:30
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
19:00
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-05'
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
18:30

Arnavutköy'de Off-Road şenliği düzenlendi

Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen doğa tutkunları ve adrenalin severlerin buluştuğu Off-Road şenliği yapıldı.

01 Kasım 2025 14:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Arnavutköy'de Off-Road şenliği düzenlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen doğa tutkunları ve adrenalin severlerin buluştuğu Off-Road şenliği gerçekleşti.

Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Off-Road Şenliği, doğa ve adrenalin severleri bir araya getirdi. İmrahor'da gerçekleşen etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa ve macera tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Bu yılki organizasyonda 150 araç ve 300 sporcu parkura çıktı.

3 gün boyunca sürecek Off-Road Şenliği'nin açılışına Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun yanı sıra çok sayıda adrenalin tutkunu vatandaş katıldı.



'ARNAVUTKÖY'DE SPORUN HER DALINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Şenliğin açılışında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy'ün doğal güzelliklerine dikkat çekerek, ilçenin spor ve doğa etkinliklerinde önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı. Candaroğlu, "Arnavutköy, 500 km'²lik alanı, ormanları, gölleri ve yürüyüş yollarıyla eşsiz bir coğrafyaya sahip. İlçemizde sporun her dalını desteklemeye ve bu güzelliklerin hakkını vermeye devam edeceğiz. Off-Road Şenliği de bu hedefimizin bir parçası" dedi. Konuşmasının ardından extreme parkurda açılış turunu Başkan Candaroğlu yaptı.

HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

Şenlik boyunca kamp etkinlikleri, DJ performansları, doğa yürüyüşleri ve extreme parkur mücadeleleriyle katılımcılara hem keyifli hem de adrenalin dolu anlar yaşatıldı. Off-road araçlarının zorlu parkurlardaki mücadelelerini izleyen vatandaşlar, bu anlara tanıklık etti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen off-road tutkunları, extreme parkurda sürüş yeteneklerini sergileyerek parkurları tamamladı. Etkinlikte, katılımcılar aynı zamanda ilçenin doğayla iç içe atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

31 Ekim'de başlayan Off-Road Şenliği, 2 Kasım Pazar akşamına kadar İmrahor'da devam edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
