Armindo Bruma paylaşılamıyor!

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcudan yüzleri güldüren bir haber geldi. Ocak ayında kiraladığı Bruma'nın performansından memnun kalan Braga yönetimi, oyuncuyu kadrosunda tutma kararı alırken, Porto da bonservisiyle satın almak için harekete geçti. Fenerbahçe, 4.2 milyon Euro'ya aldığı Bruma'dan 5 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.

Haber; Hürriyet
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Armindo Bruma paylaşılamıyor!
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21 Mayıs 2023 09:45
Fenerbahçe'nin ocak ayında Portekiz'in Braga takımına kiraladığı Bruma'da sürpriz bir gelişme yaşandı...

Başarılı performans gösterdiği Braga'da forma giyip 18 maçta 4 gol, 6 asist üreten Portekizli futbolcuya iki kulüpten birden teklif geldi. Bruma'nın performansından memnun olan Braga, oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken, Porto da bonservisiyle satın almak için harekete geçti.

FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO BEKLİYOR

Fenerbahçe Bruma'nın satışından 5 milyon Euro civarında gelir beklerken, özellikle Porto'nun bu transferde çok istekli olduğu ve düşünülen parayı ödemeye hazır olduğu belirtildi.

TRANSFERİ ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Sarı lacivertli kulüp, Bruma'yı sezon başında PSV Eindhoven'dan kiralık olarak renklerine bağlamış, Portekizli futbolcu sakatlığının da etkisiyle sadece 5 maçta forma giymişti. Fenerbahçe, PSV ile yaptığı anlaşma gereği ocak ayında Bruma'nın bonservisini 4.2 milyon Euro'ya satın alıp, futbolcuyu Braga'ya kiralık olarak göndermişti. Fenerbahçe'ye transferi çok eleştirilen Bruma'nın durumunun mayıs sonuna dek netleşmesi bekleniyor. 

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