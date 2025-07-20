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Armand Lauriente'nin transferi iptal oldu!

Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'nin, Sunderland'e transferi sözleşme şartları nedeniyle iptal oldu.

calendar 20 Temmuz 2025 13:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Armand Lauriente'nin transferi iptal oldu!
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Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'nin, Sunderland'e transferi gerçekleşmeyecek.

TRANSFER İPTAL OLDU

Sky'da yer alan habere göre, oyuncu tarafı ve Sunderland arasında yaşanan sözleşme detayları sorunu nedeniyle bu transfer gerçekleşmeyecek.

Sunderland, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için daha önce Sassuolo ile 20 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlamıştı.

Lauriente, bu gelişmenin ardından Sassuolo'nun sezon öncesi çalışmalarına katılacak.

SASSUOLO İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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