Armand Lauriente'nin transferi iptal oldu!

Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'nin, Sunderland'e transferi gerçekleşmeyecek.



TRANSFER İPTAL OLDU



Sky'da yer alan habere göre, oyuncu tarafı ve Sunderland arasında yaşanan sözleşme detayları sorunu nedeniyle bu transfer gerçekleşmeyecek.



Sunderland, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için daha önce Sassuolo ile 20 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlamıştı.



Lauriente, bu gelişmenin ardından Sassuolo'nun sezon öncesi çalışmalarına katılacak.



SASSUOLO İLE SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



