Armada Praxis Yalıkavak, Avrupa'ya veda etti

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Benfica'ya 30-23 yenilerek turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Armada Praxis Yalıkavak, Avrupa'ya veda etti
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17 Mart 2024 19:20
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında karşılaştığı Portekiz'in Benfica takımına 30-23 yenildi.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da misafir takım 12-11 üstün tamamladı.

Karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem ikilisi Metodija Ilievski ve Mihajlo Ilievski yönetti.

Armada Praxis Yalıkavak bu skorla, Avrupa Kupası'na veda etti.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Pavilhao Luz Salonu'nda oynanan ilk maçta Armada Praxis Yalıkavak, Benfica'ya 33-29 yenilmişti.

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