Arkas Spor, sahasında zorlanmadan kazandı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Akif Kabak
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Can Koç, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Abdulsamet Yalçın, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Leonardo, Hakan Polat, Enis Ali Ay, Masliev, Egecan Avcıl, Burhan Zorluer (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Umut Durur, Berkay Yavuz, Berkun Eser Üstündağ, Mitrasinovic, Ali Eren Öztürk)
Setler: 25-12, 25-23, 25-17
Süre: 80 dakika (22, 30, 28)
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Akif Kabak
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Can Koç, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Abdulsamet Yalçın, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Leonardo, Hakan Polat, Enis Ali Ay, Masliev, Egecan Avcıl, Burhan Zorluer (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Umut Durur, Berkay Yavuz, Berkun Eser Üstündağ, Mitrasinovic, Ali Eren Öztürk)
Setler: 25-12, 25-23, 25-17
Süre: 80 dakika (22, 30, 28)