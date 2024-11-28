Arkas Spor, sahasında zorlanmadan kazandı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, sahasında zorlanmadan kazandı
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28 Kasım 2024 00:26
Son güncelleme 28 Kasım 2024 00:27
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kazandı.
 Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Akif Kabak

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Can Koç, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Abdulsamet Yalçın, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Leonardo, Hakan Polat, Enis Ali Ay, Masliev, Egecan Avcıl, Burhan Zorluer (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Umut Durur, Berkay Yavuz, Berkun Eser Üstündağ, Mitrasinovic, Ali Eren Öztürk)

Setler: 25-12, 25-23, 25-17

Süre: 80 dakika (22, 30, 28)

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