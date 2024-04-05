Arkas Spor'a Avrupa yolu göründü

Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda evinde 3-1 mağlup ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek Play-Off 5-6 Etabı'na kalan Arkas Spor, Avrupa kapısını araladı.
Play-Off 5-6 Etabı'nda Spor Toto ile eşleşen İzmir temsilcisi ligi 5'inci sırada bitirmesi halinde önümüzdeki sezon CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Mavi-beyazlılar, Spor Toto ile oynayacağı seriyi kaybedip 6'ncı sırayı alması halinde Balkan Kupası'na katılacak.
Bu durumda Arkas Spor, Balkan Kupası'nı kazanıp Challenge Kupası biletini almaya çalışacak.
Play-Off 5-6 Etabı'nda Spor Toto ile eşleşen İzmir temsilcisi ligi 5'inci sırada bitirmesi halinde önümüzdeki sezon CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Mavi-beyazlılar, Spor Toto ile oynayacağı seriyi kaybedip 6'ncı sırayı alması halinde Balkan Kupası'na katılacak.
Bu durumda Arkas Spor, Balkan Kupası'nı kazanıp Challenge Kupası biletini almaya çalışacak.
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