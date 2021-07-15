Arjen Robben futbolu bıraktı

Hollanda temsilcisi Groningen'de forma giyen 37 yaşındaki Robben, aktif futbol kariyerini noktaladı

Haber; AA
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Arjen Robben futbolu bıraktı
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15 Temmuz 2021 14:59
Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'de forma giyen Arjen Robben, futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyerinde Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan 37 yaşındaki Robben, aktif futbol kariyerini noktalama kararı aldı.

Bayern Münih'in sözleşmesini yenilememesi üzerine iki yıl önce de futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı yıldız, daha sonra ülkesinin Groningen takımında yeşil sahalara dönmüştü.

Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 614 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırdı.


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