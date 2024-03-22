Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Boston Celtics'in eski şampiyonluklarını itibarsızlaştırarak, 30 yıldır "gündemin dışında" kaldığını söyledi.



Kendi podcast'i 'Gil's Arena'da konuşan Arenas, Celtics'i ve eski yıldızı Paul Pierce'ı eleştirdi. Pierce'ın Celtics'in 18. şampiyonluğunu kazanacağını öngörmesine yanıt olarak Arneas, takımın konuyla alakasız olduğunu söyledi ve 2008 şampiyonluğundaki Celtics takımını "unutulmuş" olarak etiketledi:



"O şampiyonlukların %95'i Paul Pierce doğmadan önce kazanılmıştı. O günlerde şampiyonluk kazanıldığını hatırlayıp hayatta olan var mı bilmiyorum. Son 30 yılda Boston'ın basketbol tarihinde bir önemi kalmadı. Sizin tarihiniz çok erken zamanlarda inşa edildi çünkü harika oyunculara sahiptiniz.



Basketbol tarihinin son 30 yılında Boston neredeydi? Son 30 yılda tek şampiyonluğunuz var. Tüm bu şampiyonlukları göğsünüzü kabarta kabarta anlatıyorsunuz. Kimsenin sizi hatırladığı yok."



Celtics, NBA tarihinde en çok şampiyonluk elde eden takım olsa da, bunların çoğu 1986'dan önce gelmiş ve büyük çoğunluğu da 1959-1969 arasında kazanılmıştı. Pierce'ın kadrosu şampiyonluğu kazanan son Celtics takımıydı ve bu da 2008'de gerçekleşmişti.





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