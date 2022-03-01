Arenas, Kwame Brown'ı yine yerden yere vurdu!

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i maç sırasında istatistik kağıdını kontrol ettiği için eleştiren bir başka eski NBA oyuncusu Kwame Brown'a yanıt verdi.



Brown kısa süre önce LeBron'u yakın zamandaki bir maç sırasında istatistik kağıdını kontrol ettiği için eleştirmiş, "yanlış bir mesaj" gönderdiğini belirtmiş ve efsane oyuncu Kobe Bryant'ın bunu "asla yapmayacağını" söylemişti.



Arenas, Brown'ın LeBron hakkındaki açıklamasına Instagram'daki paylaşımında yanıt vererek, Kobe'nin Brown'ın "sıfır sayı attığını bildiği için istatistik kağıdına hiç bakmadığını" iddia etti ve eski oyuncuyu yerden yere vurdu:



"Kwame Brown haklısın. Kobe istatistik kağıdına asla bakmazdı çünkü sıfır sayı attığını biliyordu. Sen profesyonel bir idmancıydın, sırf kardiyo yapan büyük bir fiyaskoydun.



Basketbol hakkında konuşmaktan nefret eden biri için, basketbolcular hakkında söyleyecek çok şeyin var. Bu beyaz çocuk taktikleri işe yaramaz. Seninle ilgili beyaz olan tek şey ortaya koyduğun rakamlardı.



NBA, Kwame'nin formasında 28 Haziran 2001'de indirim yapmış ve 24 Aralık 2001'de NBA Store'dan çıkarmıştı..."



Bu gelişmenin, ikili arasındaki ilk çatışma olmadığı biliniyor. Arenas birkaç hafta önce, Brown'ın saha içinde yaptıkları hakkında 54 dakikalık bir video çektiğini ve eski oyuncunun kendisini kızdırması durumunda bu videoyu paylaşacağını duyurarak, Brown'ı alenen tehdit etmişti.



Brown, Arenas'tan gelen bu eleştirilere henüz yanıt vermedi.



