Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Miami Heat'in kültürüne ilişkin algıya yoğun eleştirilerde bulundu.



Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, 2010 yılında Miami Heat'e katılmamış olsaydı "halen aynı oyuncu olacağını" söyleyerek tekrar NBA'in gündeme oturmuştu.



Kendisiyle aynı fikirde olduğunu beliren Arenas, Heat'in tarihi boyunca yalnızca bazı efsanevi oyuncuları kadrosuna katarak şampiyonluğa ulaştığını dile getirerek, 'Heat Kültürü' algısı üzerine olan düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Heat 2006'da kazandı, çünkü Shaquille O'Neal adında büyük bir oyuncuyu takasladılar. Gary Payton gibi, Dwyane Wade ile birlikte kadroyu yapılandırabilecekleri birçok oyuncuyu sırf şampiyonluk kazanmaları için getirdiler. 'Heat Kültürü' bu mudur yani? Yani çünkü bütün şampiyonlukları aslında satın alınmış şampiyonluklar.



LeBron oraya gitmeden önce, sırasıyla ilk turda elendiler, 15-67 gittiler, sonra üç kez üst üste tekrar ilk turda elendiler. Sonra LeBron ve arkadaşları geldiğinde, dört kez üst üste şampiyonluğa oynadılar."



2012 ve 2013'te iki şampiyonluk kazandığı Miami'de 26,9 sayı, 7,6 ribaund, 6,7 asist ve 1,7 top çalma ortalamaları yakalamış olan James, 2014'te Heat'ten ayrılmaya karar vermişti.



"HEAT KÜLTÜRÜ, ASLINDA LeBRON'DU"



Bu durumun takımın meşhur kültürün öneminin abartıldığının kanıtı olduğunu belirten Arenas, mevzubahis kültürün bizzat LeBron James olduğunu sözlerine ekledi:



"LeBron gitti, Wade, Bosh ve Heat Kültürü halen oradaydı. Playoff yapamadılar. Ayrılırken Heat Kültürünü de beraberinde mi götürdü? Çünkü playofflara kalamadılar. 33-49 yaptılar, yine playoff yoktu. O kültür aslında LeBron'du."



Kariyerindeki ilk yedi sene Cleveland Cavaliers'ta şampiyonluk yüzüğü kazanamaması sebebiyle yoğun eleştirilere maruz kalmış olan LeBron, 2010 yazında serbest oyuncu olduğunda, geçtiğimiz günlerde kendisinin de net bir şekilde ifade ettiği gibi "şampiyonluk kazanmak üzere" Heat'in yolunu tutmaya karar vermişti.





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