Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, Golden State Warriors'taki çaylak sezonunda takım arkadaşlarının maçlarda periyot başına iki bira içtiğini iddia etti.



Arenas yakın zamanda 'tanking' yapan bir takımda oynamanın zorlukları üzerine farklı bir bakış açısı sundu.



The Right Time with Bomani Jones isimli podcast'te konuşan Arenas, Warriors'ın 21-61'lik dereceyle tamamladığı 2001-02 sezonunda, oyuncuların genel yaklaşımını şu şekilde anlattı:



"Çaylak sezonumda 6-40 olduğumuz bir dönem vardı. Ve oyuncular da, sahada tam olarak nasıl oynuyorsak aynı öyleydiler. 'Artık antrenman yapmayacağız. Oynamamız anlamsız. Sadece maçlara gelin' diye karar verdiler. Kimse zaten çok sıkı antrenman yapmıyordu, kendi aralarında tartışıp duruyorlardı. Kaç dakika süre almak istediklerini falan tartışıyorlardı.



Benchin bir ucunda, Gatorade şişelerinde her çeyrek ikişer bira içen adamlar vardı. Yani benchte bildiğiniz sarhoş olan oyuncular vardı. Çok moral bozucuydu. Günlerinizi sayar hale geliyordunuz. Süre almayan adamlar hep oynamayı istiyorlardı, ama bunlar sürekli sahadakilerin ne kadar kötü olduklarını söyleyip duran yeteneksiz oyunculardı."



Arenas, çaylak sezonunda çıktığı 47 maçta %45,3 saha içi ve %34,5 üçlük isabetiyle 10,9 sayı, 2,8 ribaund ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.





