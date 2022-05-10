Arda Turan, yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu seçildi

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan'a, yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu seçildi.



İstanbul Kent Üniversitesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen, Spor Odaklı Markalama Araştırmaları'na göre bu yıl ödülün sahibi Arda Turan oldu.



35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 2'si ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta forma giydi.





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